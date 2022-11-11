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Восемь самарских детей получили благоустроенные квартиры

11 ноября 2022 10:52
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Восемь самарских детей получили благоустроенные квартиры

Благодаря работе судебных приставов г. Самары дети, оставшиеся без попечения родителей, получили положенные им по закону квартиры.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску находилось 8 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Воспитанники детского дома после наступления совершеннолетия должны были получить в  пользование благоустроенное жилое помещение. Однако администрация города своих обязательств не выполнила.

Сотрудник отделения предупредил представителя органа местного самоуправления об ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В результате — жилье детям-сиротам предоставлено.

Исполнительные производства окончены. Права детей восстановлены.

Теги: Судебные приставы

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