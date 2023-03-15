Восемь проектов Самарской области прошли в межрегиональный этап конкурса «Россия – футбольная страна!»

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С 10 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года Российский футбольный союз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит третий сезон Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!», направленного на поиск и поощрение лучших проектов массового футбола в регионах.

К настоящему времени завершен региональный этап конкурса. В ходе отбора 74 региональные комиссии оценили представителей своих регионов из 462 проектов-участников. Всего в конкурсе восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива, лучшая инициатива движения болельщиков.

По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» отобрано 274 проекта по развитию массового футбола. Из них - 8 проектов представляют Самарскую область. Подробнее ознакомиться с результатами регионального этапа можно на сайте РФС (rfs.ru).

Победители конкурса в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей, за второе место – 250 тысяч, за третье – 200 тысяч рублей. Общий призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона увеличен по сравнению с конкурсом прошлого года.

«Футбол в Самарской области является самым популярным и массовым видом спорта, доступным всем возрастным категориям населения. В нашем регионе особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня благодаря правительству Самарской области и личному вниманию Губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова активно ведется строительство полноразмерного футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Это будет первый подобный объект в Самарской области», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, что в прошлом году победителем конкурса в номинации «Лучший проект для женщин и девочек» стал футбольный проект Самарского государственного социально-педагогического университета.