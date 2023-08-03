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Восемь домов-памятников в историческом центре Самары взяли под охрану

3 августа 2023 12:19
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Восемь домов-памятников в историческом центре Самары взяли под охрану

В областной столице утвердили предметы охраны для нескольких знаковых с исторической точки зрения зданий. Приказы об этом подписаны в региональном Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Для каждого из объектов культурного наследия определили предметы охраны. В основном это сами здания и их архитектурные элементы, пишет Сова.

Один из объектов - "Дом Филимонова", расположенный на пересечении улиц Льва Толстого, 97/Ленинская, 116. Он построен в стиле эклектики в начале ХХ века. В центре композиционной оси в настоящее время располагаются два парадных входа, над ними находится балконная плита в виде раковины. Все фасады здания завершаются карнизным поясом сложного профиля, декорированным лепным декором в виде масок и растительного орнамента.

Следующий старинный объект - "Дом жилой на участке отставного фейерверкера Козлова" на улице Льва Толстого, 118а. Он тоже построен в стиле эклектики в конце XIX - начале ХХ века. Венчает здание небольшой карниз простого профиля с ажурным кованым ограждением, парапетными столбиками, имеющими полукруглое завершение и круглые ниши.

Предмет охраны утвердили также для "Дома Афанасьевой" на улице Степана Разина, 48, "Дома общественного деятеля Позерн, в котором часто бывал Горький" на улице Степана Разина, 96, "Дома Гурова" на улице Комсомольской, 29, "Дома Тимрот" на улице Степана Разина, 92, "Дома Васильевой" на улице Степана Разина, 87, "Жилой дом на усадьбе купеческой семьи Никоновых: здание с торговыми помещениями, сдававшимися внаем" на улице Куйбышева, 89.

Ранее Управление госохраны объектов культурного наследия региона утвердило охранные обязательства для исторически ценного и знакомого многим здания на улице Вилоновской, 24 в Самаре.

Фото: УГООКН Самарской области

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