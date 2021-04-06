Волонтеры СО поздравили с приближающимся праздником ветерана космической отрасли Ивана Косицына

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В преддверии Дня космонавтики добровольцы акции #МыВместе поздравили с приближающимся праздником ветерана космической отрасли. Сегодня они встретились с Иваном Петровичем Косицыным, который посвятил космосу более 66 лет жизни.

Ивану Петровичу 92 года. С 1954 по 2019 год на ПАО им. Кузнецова он был начальником отдела турбонасосных агрегатов для космических кораблей, занимался их разработкой и созданием. Также был лично знаком с Николаем Дмитриевичем Кузнецовым.

Сегодня волонтёры встретились с Иваном Петровичем в сквере им. Кузнецова, где установлен Монумент Ракетного двигателя НК-33, над которым и работал Косицын, а также бюст конструктора Николая Кузнецова. Волонтеры вручили ветерану подарок и уникальную открытку, которую сделали своими руками. Иван Петрович в свою очередь провел для ребят небольшую экскурсию и рассказал о своей деятельности.

«Со всеми космическими делами мы начали работать с 1959 года. Мы занимались разработкой турбонасосного агрегата сначала для военной ракеты, а потом все двигатели для лунной программы. Сначала одноразового пользования, а затем многоразового. Такой двигатель как раз стоит у нас в сквере им. Кузнецова, — поделился воспоминаниями Иван Петрович Косицын. - Я всю жизнь проработал с Кузнецовым Николаем Дмитриевичем. Это наш генеральный конструктор, который занимался всеми двигателями. Видел как-то Королева, но мы тогда уж не знали, что это он, поняли это через много лет. Приятно, что люди еще помнят, особенно молодежь, — от них принимать поздравления особенно приятно. Они интересуются этим и хотят знать, что на самом деле было — это очень здорово».

Для ребят встреча с человеком, причастным к истории освоения космоса, оказалась не только познавательной. «Я занимаюсь волонтерством около 3 лет и то, что я помогаю людям, которые нуждаются именно в моей помощи, привлекает меня больше всего. Сегодня мы поздравили одного из ветеранов космической отрасли, который практически подарил свою жизнь профессии — меня это очень впечатляет, а их слова благодарности очень трогают. Такие встречи мотивируют не бросать свое дело, а продолжать идти к своей цели. В моем случае — это помогать людям и быть полезной», – говорит волонтёр акции #МЫВМЕСТЕ Анастасия Кузьменко.

Акция проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Важность развития добровольческого движения неоднократно подчеркивал и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поддержка пожилых людей, тех, кто нуждается в помощи – в том числе часть стратегии лидерства главы региона. Особенно значимым стал вклад волонтёров в борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе порядка 150 тысяч волонтеров, 10 тысяч из них включились в борьбу за жизни людей, в том числе волонтеры-медики и волонтеры-водители. В течение года участники акции занимаются организацией помощи тем, кому это сегодня особенно нужно. Добровольцы принимают обращения от жителей губернии в региональном колл-центре, доставляют продукты и лекарства пожилым людям.