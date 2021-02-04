Волонтеры самарского проекта «Технодар» вручили восстановленную технику сельскому клубу и библиотеке

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В Волжском районе Самарской области состоялось очередное вручение восстановленной компьютерной техники сельскому клубу и библиотеке, расположенным в селе Дубовый умет, в рамках волонтерского проекта «Технодар».

Инициатива молодых IT-специалистов получила поддержку проектного офиса цифрового развития региона и департамента информационных технологий и связи Самарской области, так как она выполняет задачи программы «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках проекта «ТехноДар» волонтеры-технические специалисты бесплатно принимают списанную или устаревшую компьютерную и офисную технику на утилизацию, ремонтируют и настраивают её, приводя в работоспособный вид, а затем передают в дар социально значимым объектам (библиотеки, дома культуры), некоммерческим и благотворительным организациям в малых населенных пунктах. За два года в дар благотворительным некоммерческим организациям проектом «Технодар» было передано более 130 единиц техники, проведено более 62 ремонтов.

«Это прекрасно, когда можно дать технике вторую жизнь, а потом подарить таким учреждениям, как наше, находящимся в сельских поселениях и нуждающимся в технике», - отметила директор сельского клуба села Дубовый Умет Наталья Осадчая.

«Мы ожидаем, что в 2021 году будет много подобных выездов, а также призываем неравнодушных граждан Самарской области, которые собираются выбрасывать свои старые компьютеры, мониторы, принтеры, любую другую электронику или технику, присоединяться к этому проекту, потому что он может помочь разыскать новые таланты в сфере информационных технологий», - заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.

В этом году создатели проекта намерены улучшить свои показатели в несколько раз. 6 февраля «Технодар» совместно с организацией по переработке вторсырья проведут в Самарском сквере имени В. Фадеева большую акцию по сбору техники, которая позже поступит в библиотеки и другие социально значимые объекты Губернии.