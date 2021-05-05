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Волонтеры Самарского Дома молодежи раздадут 4 000 георгиевских ленточек жителям города 

5 мая 2021 16:44
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Георгиевская лента – знак уважения и благодарности, поэтому носить ее нужно достойно.

7 мая в 16:00 около памятника Григорию Засекину жители и гости Самары смогут получить георгиевскую ленточку от добровольцев Самарского Дома молодежи.

Георгиевская ленточка – это напоминание о бессмертном подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, напоминание о том, почему важно сохранять мир. 

В рамках акции будет организовано 4 площадки на территории 3 внутригородских районов Самары , где волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу. Технология раздачи ленточек едина по всей стране: важен не только символ, но и обращение с ним. Георгиевская лента – знак уважения и благодарности, поэтому носить ее нужно достойно.

 

Теги: Георгиевская лента СДМ

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