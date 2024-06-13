Волонтеры региона ​​​приглашаются стать частью команды форума молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодёжь.События

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11 июня стартовал набор волонтёров на масштабное молодёжное бизнес-событие этого года – форум молодых предпринимателей «Амур» линейки Росмолодёжь.События. 18+

Форум пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа 2024 года. Основной темой форума станет социальное предпринимательство. Впервые в деловую программу будет интегрирован международный трек с приглашением участников из Китайской Народной Республики, а также детская смена форума, направленная на создание новых бизнес-идей.

Волонтёры форума получат уникальную возможность стать частью яркого и крупного предпринимательского события. Волонтёры пройдут офлайн- или онлайн-обучение, найдут новых друзей, станут обладателями крутого мерча и получат неоценимый опыт. Трансфер до места проведения, размещение и питание обеспечивает организатор.

Деятельность волонтёрского корпуса будет осуществляться по следующим направлениям: транспортная служба; служба образовательных/внеучебных программ, служба протокола, колл-центр, медицинская служба на мероприятии, волонтёр-координатор групп участников до 18 лет (только представители педагогических отрядов, вожатые); служба заботы об участниках (сопровождающий); аккредитация и выдача экипировки, штаб, пресс-служба, грантовая служба (консультант).

Стать волонтёром форума «Амур» могут граждане России старше 18 лет. Подать заявку можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 июля 2024 года.

В этом году комплексная подготовка всероссийского волонтёрского корпуса для форумов пройдёт совместно с Ассоциацией волонтёрских центров. Будет разработана программа обучения для волонтёров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучшие волонтёры мероприятий будут награждены на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.

Всего на форуме ожидается свыше 500 участников. Событие объединит лидеров успешных бизнесов, представителей власти, экспертного и медийного сообществ, резидентов Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, начинающих и потенциальных предпринимателей, а также гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с целью обсуждения и совместного поиска эффективных решений наиболее актуальных вопросов, которые на данный момент стоят перед российской экономикой. Регистрация участников на форум открыта на платформе Росмолодёжь.События.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Хабаровского края.

Фото: минкульт СО