Волонтеры Победы познакомят жителей России и зарубежья с историей Сталинградской битвы

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17 июля к 80-летию начала Сталинградской битвы Волонтеры Победы проведут Международную акцию «Код доступа: Сталинград».

С помощью нового видеоформата Движение при поддержке Фонда президентских грантов расскажет об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны.

«Это будет нечто среднее между художественным мини-фильмом, документальной хроникой и журналистским расследованием. Все материалы, которые готовятся к трансляции, прошли историческую экспертизу. Съемки проводились на территории музейных комплексов «Мамаев курган» и «Сталинградская битва», а также в других местах Города-героя Волгограда, которые хранят память о тех событиях. Зрители смогут увидеть уникальные кадры исторической хроники, архивные документы, подлинные фотографии и даже элементы реконструкций. Для нас важно сохранить историческую достоверность, но при этом сделать материал понятным и интересным для молодежной аудитории», – отмечают в движении «Волонтеры Победы».

Идея акции принадлежит добровольцам Волгограда. Впоследствии к работе над проектом подключилась команда историков, игротехников и члены школьных отрядов «Волонтеров Победы». В съемках принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Николай Васильевич Орлов.

Международная акция «Код доступа: Сталинград» будет транслироваться на двух языках: русском и английском в социальных сетях Движения (https://vk.com/vsezapobedu). Принять участие может любой желающий старше 14 лет.

Также Волонтеры Победы проведут очные исторические квесты, посвященные Сталинградской битве, и навестят ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в сражении.

В Самаре волонтеры навестят участника Сталинградской битвы Алехина Сергея Сергеевича. Добровольцы проведут время за теплой беседой и узнают историю его подвига.