Волонтеры очистили от мусора пляж у реки Сок вблизи Золотого бора

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Пляж у реки Сок вблизи Золотого бора – одно из любимых мест для отдыха у жителей Самары и области. На этой неделе команда сотрудников ЭкоСтройРесурс и представители Самарского регионального отделения партии «Зеленые» отправились в Малую Царевщину, чтобы очистить побережье от мусора.

Упаковки от еды и напитков, надувные матрасы, купальники, много пластика и стекла – вот, что осталось от массового отдыха самарчан. Все это люди привезли с собой, только обратно забрать не решились. Бросили прямо на песок, в кусты и под деревья. Образовалось сразу несколько грязных точек.

Потребовалось несколько часов, чтобы очистить от мусора побережье. На место уборки ЭкоСтройРесурс направил спецтехнику. В этот день сотрудники двух организаций собрали 15 м3 отходов.

Участники акции призывают жителей и гостей региона бережно относиться к природе! Отправляясь на отдых, соблюдать простые правила:

- Забирать свой мусор с собой;

- Отказаться от пластика и полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовой посуды и экошопперов;

- Заменить влажные салфетки на бумажные и тканевые;

- Не допускать возгораний и пожара;

- Покидая место отдыха, постараться оставить его в первозданном виде.

Фото: департамент информационной политики СО