Волонтеры Красноглинского района изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации

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Руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев посетил площадку по производству маскировочных сетей в Красноглинском районе Самары.



Самарские волонтеры изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. За основу в работе взяты ГОСТы и специальная литература времен Великой Отечественной войны. Весь производственный процесс находится под контролем профессионального технолога: схемы плетения, материалы, столы-станки и сама работа волонтёров. Но главный ориентир – это отзывы о маскировочных сетях самих военнослужащих. Есть обратная связь и уверенность, что работа неравнодушных горожан помогает воинам СВО.

С инициативой о начале производства маскировочных сетей вышла Людмила Жаданова. В Красноглинском районе, где она проживает, нашлись десятки единомышленников. Когда вопрос встал о помещении, где могли бы работать волонтёры – откликнулся депутат областного парламента, руководитель РОП по Самарской области Виктор Воропаев.

Сюда, в семейный спортивный клуб «Виктория – 3» на Красной Глинке, добровольцы приходят в удобное для них время. Пенсионеры – днём, а вечером их места занимают работающие волонтёры. «Помещение светлое и тёплое, именно то, что нужно для кропотливой работы по плетению. Мы максимально ориентированы на пользу и качество нашей работы, чтобы эти сети позволили спасти жизни наших бойцов», - рассказывает Людмила Борисовна.

Это мини-производство стало настоящим народным проектом. Специальные столы для плетения, материалы, инвентарь – помощь приходит всегда вовремя. Руководитель РОП по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев оказывает всемерную поддержку проекту. «На этом мы не остановимся, сейчас ищем помещение и в Промышленном районе Самары, уже есть волонтёры. Мы видим, что больше и больше становится тех, кто готов помочь. Они думают о тех ребятах, которые сегодня на передовой, делают всё, что в их силах. Большое им спасибо за труд!», - отметил Виктор Воропаев Виктор Воропаев

Все желающие принять участие в плетении маскировочных сетей могут обратиться в ССК «Виктория-3» по адресу: Красноглинский район, посёлок Красная Глинка, 3-й квартал, 953-78-40.

Фото: Самарское отделение ООО«Союз пенсионеров России»