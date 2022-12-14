Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля.
Министерство просвещения утвердило расписание основного госэкзамена (ОГЭ) в 2023 году
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре сотрудница телекоммуникационной компании подозревается в нарушении тайны переписки
Сводное подразделение из добровольцев Волжского казачьего войска было сформировано в мае, и после военно-полевых сборов направлено в зону СВО.
Дмитрий Азаров наградил орденами и медалями Волжских казаков – участников специальной военной операции
После 1 января все заявления с портала «Госуслуги» будут переданы в Социальный фонд России, первые выплаты семьям придут в январе.
Глава Минтруда РФ Котяков: россияне смогут подать заявление на единое пособие с 28 декабря
Губернатор поприветствовал всех участников встречи и подчеркнул особую роль волонтеров в условиях СВО.
Дмитрий Азаров принял участие в работе XXI Форума добровольцев Самарской области
Генпрокурор РФ указал на схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран.
Генпрокурор РФ Краснов назвал актуальным обмен с Ираном опытом противодействия дестабилизации ситуации
«Эта награда свидетельствует о признании на высшем уровне личных заслуг в развитии самарского региона»
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер поздравил губернатора Дмитрия Азарова с награждением орденом Александра Невского
Есть обратная связь и уверенность, что работа неравнодушных горожан помогает воинам СВО.
Волонтеры Красноглинского района изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.21
0.44
EUR 67.45
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтеры Красноглинского района изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации

14 декабря 2022 20:16
231
Есть обратная связь и уверенность, что работа неравнодушных горожан помогает воинам СВО.

Руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев посетил площадку по производству маскировочных сетей в Красноглинском районе Самары.

Самарские волонтеры изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. За основу в работе взяты ГОСТы и специальная литература времен Великой Отечественной войны. Весь производственный процесс находится под контролем профессионального технолога: схемы плетения, материалы, столы-станки и сама работа волонтёров. Но главный ориентир – это отзывы о маскировочных сетях самих военнослужащих. Есть обратная связь и уверенность, что работа неравнодушных горожан помогает воинам СВО.

С инициативой о начале производства маскировочных сетей вышла Людмила Жаданова. В Красноглинском районе, где она проживает, нашлись десятки единомышленников. Когда вопрос встал о помещении, где могли бы работать волонтёры – откликнулся депутат областного парламента, руководитель РОП по Самарской области Виктор Воропаев.

Сюда, в семейный спортивный клуб «Виктория – 3» на Красной Глинке, добровольцы приходят в удобное для них время. Пенсионеры – днём, а вечером их места занимают работающие волонтёры. «Помещение светлое и тёплое, именно то, что нужно для кропотливой работы по плетению. Мы максимально ориентированы на пользу и качество нашей работы, чтобы эти сети позволили спасти жизни наших бойцов», - рассказывает Людмила Борисовна.
Это мини-производство стало настоящим народным проектом. Специальные столы для плетения, материалы, инвентарь – помощь приходит всегда вовремя. Руководитель РОП по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев оказывает всемерную поддержку проекту. «На этом мы не остановимся, сейчас ищем помещение и в Промышленном районе Самары, уже есть волонтёры. Мы видим, что больше и больше становится тех, кто готов помочь. Они думают о тех ребятах, которые сегодня на передовой, делают всё, что в их силах. Большое им спасибо за труд!», - отметил Виктор Воропаев Виктор Воропаев

Все желающие принять участие в плетении маскировочных сетей могут обратиться в ССК «Виктория-3» по адресу: Красноглинский район, посёлок Красная Глинка, 3-й квартал, 953-78-40.

 

Фото:   Самарское отделение ООО«Союз пенсионеров России»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
733
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
298
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
342
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
297
Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».
13 декабря 2022  18:05
В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии
509
Весь список