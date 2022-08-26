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ВолгаФест перешел экватор! С завтрашнего дня стартуют два основных фестивальных дня — самые насыщенные и увлекательные. Тема ВолгаФест 2022 — «Детство», место проведения — старая набережная (1-ая очередь).

Гостей фестиваля ждут:

Воздушная прогулка со СберМегаМаркет. Приглашаем посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта, снять самые яркие и неповторимые кадры и получить море впечатлений! Всё это возможно на воздушном шаре, подъём в воздух осуществляется ежедневно с 18:00, локация: Красноармейский спуск, напротив Фестивального клуба.

Музыка. Новый поп от «Парнишки», индитроника от группы «Дочь», колокольный перезвон от Саввы Зорина, нуарное ретро от «Свидания». И, конечно же, два потрясающих вечера импровизаций и коллабораций с локальными и московскими музыкантами от современного композитора Дмитрия Устинова. Это далеко не всё, на сайте volgafest.com опубликовано полное расписание! А если захотите забрать музыкальную часть фестиваля с собой, слушайте плейлист на аудиосервисе Звук. Переходите по ссылке, устанавливайте приложение и почувствуйте всю магию звука ВолгаФеста!

Музейное царство. Литературный музей, Третьяковка в Самаре, Музей имени Алабина, Музей Модерна, Нулевая комната — на время ВолгаФеста культурные институции открыли свои представительства прямо на пляже. Сказочный ковёр-самаралёт, подводное царство с прекрасной волжской нимфой, волшебный лес, Дом Волгаря и многое другое ждут на старой набережной.

Арт-объекты. Первочеловек Алангасар, сказочный лабиринт, дремучий лес… Каждый желающий сможет представить себя в роли птицы, зверя и даже муравья, а также найти опушку, заселенную кроватями, а в конце выйти на крыльцо, за дверью которого — Волга!

Фестивальный клуб. Совместно со Сбером ВолгаФест предлагает принять участие в работе образовательного центра. Лекторий посвящен теме детства как научного понятия, здесь звучат лекции о психологии, педагогике, а также проходят паблик-токи: обсуждения, живые дискуссии при участии самих детей. На специальных лекциях с врачом-педиатром СберЗдоровья можно будет обсудить вопросы детского здоровья. Целевая аудитория — родители и педагоги, но и не только, поскольку ребенок есть в каждом взрослом, а тема экологичной коммуникации важна не только в детско-родительских отношениях, но и для гармоничного существования в социуме. Также 27 и

28 августа на площадке Фестивального клуба состоится показ киноверсии сериального хита онлайн-кинотеатра Okko – «Манюня». Зрители увидят невероятно добрую и душекомфортнрую историю о дружбе, семье и беззаботном детстве. «Манюня» - долгожданная экранизация детского бестселлера Наринэ Абгарян, которая порадует не только юных зрителей, но и их родителей.



Детская археология. У всех желающих есть возможность принять участие в раскопках древнего ящера — Волгозавра, а также поиграть в археологов и обнаружить артефакты древних мифических культур.



Маркеты. Гастроэнтузиасты представят вниманию публики волжский стритфуд, на маркете можно купить нестандартный самарский сувенир: продукцию локальных креативных предпринимателей — от крафтовых украшений до полноценного стритвира, сообщают организаторы Фестиваля.