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В Октябрьском районе после комплексного благоустройства торжественно открыли двор

17 августа 2023 14:37
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Футбольное поле, детская площадка и парковочные карманы.

В Октябрьском районе на ул. Подшипниковая, 26, 26а, Революционная, 48 после комплексного благоустройства торжественно открыли дворовую территорию. 
 
Теперь во дворе появилась современная многофункциональная площадка для развлечений и отдыха жителей разных возрастов: спортивная площадка для игр с мячом, детская площадка, оборудование для занятий спортом. 
 
Установлены урны и скамейки, проведена санитарная опиловка зеленых насаждений, выполнено устройство освещения. 
 
На всех локациях уложено безопасное покрытие, обустроены тротуарные дорожки. В прошлом году отремонтировали проезды и расширили пространство для парковки. 
 
При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ежегодно обновляются набережные, парки, скверы и другие городские локации. За 5 лет только в Самаре преобразились более 55 общественных пространств и 500 дворов.

 

Фото:   администрация Самары

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