В Октябрьском районе после комплексного благоустройства торжественно открыли двор

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В Октябрьском районе на ул. Подшипниковая, 26, 26а, Революционная, 48 после комплексного благоустройства торжественно открыли дворовую территорию.



Теперь во дворе появилась современная многофункциональная площадка для развлечений и отдыха жителей разных возрастов: спортивная площадка для игр с мячом, детская площадка, оборудование для занятий спортом.



Установлены урны и скамейки, проведена санитарная опиловка зеленых насаждений, выполнено устройство освещения.



На всех локациях уложено безопасное покрытие, обустроены тротуарные дорожки. В прошлом году отремонтировали проезды и расширили пространство для парковки.



При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ежегодно обновляются набережные, парки, скверы и другие городские локации. За 5 лет только в Самаре преобразились более 55 общественных пространств и 500 дворов.

Фото: администрация Самары