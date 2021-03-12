Военные в Самарской области "отбили" нападение на колонну с гуманитарной помощью

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Военная полиция Центрального военного округа на специальном учении в Самарской области отразила нападение «противника» на колонну с гуманитарной помощью.

По замыслу сотрудники военной автомобильной инспекции и военной полиции обеспечивали безопасность колонны направляющейся в район условного конфликта. На одном из участков дороги незаконные вооруженные лица устроили засаду и напали на охраняемый груз. Сотрудники полиции уничтожили бандформирования условного противника, используя сосредоточенный огонь из автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег». Колонна прибыла в населенный пункт в установленный срок.

Также были отработаны вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в ходе развертывания войск и порядок пропускного режима на военные объекты.

Специальное учение (видео) проходило на Рощинском полигоне. В нем приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.