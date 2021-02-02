Военные ЦВО на учении под Самарой отработали взаимодействие беспилотников и артиллерии

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Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне.

По замыслу учения разведчики обнаружили крупные силы условного противника, продвигавшегося к населенному пункту. Командование приняло решение сковать силы противника огнем артиллерии. Совместный огонь по противнику с трех рубежей вели расчеты гаубиц Д-30. Координацию их действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов «Гранат-4». После артиллерийской подготовки мотострелковые подразделения уничтожили разрозненные группы противника огнем из бронетранспортёров БТР-82А и гранатометов РПГ-7.

Расчеты радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: скрин видео