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Военные ЦВО исполнили мечту братьев-близнецов прокатиться на боевом танке

29 июня 2021 10:16
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Военные ЦВО исполнили мечту братьев-близнецов с особенностями развития прокатиться на боевом танке

Танкисты отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Оренбургской области, исполнили мечту 15-летних братьев-близнецов Михаила и Алексея Богомоловых из Самары, которые с детства мечтали прокатиться на боевом танке.

Отец близнецов Алексей Богомолов обратился за помощью в осуществлении мечты к командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину, который сам является выпускником высшего танкового училища и руководил во время контртеррористической операции на Северном Кавказе отдельным танковым батальоном 58-й армии. Командующий высоко оценил стремление детей поближе познакомиться с тяжелыми бронемашинами.

Военнослужащие устроили отцу с сыновьями экскурсию на Тоцкий полигон, где проходили занятия по боевой подготовке. Гостям показали современную военную технику: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган», транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные - Ми-24, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины пехоты БМП-2М, санитарные бронеавтомобили «Линза». Но, как оказалось, что Михаила и Алексея больше всего интересовали танки. Всё время экскурсии они между собой с улыбкой обсуждали сорокатонные бронемашины, которые видели на полигоне, и с нетерпением ждали возможности на них подняться и прокатиться. На смотровой вышке они заметили 4 танка. Долгожданный момент был встречен бурными эмоциями: братья близнецы прибыли на танкодром. После инструктажа по требованиям безопасности и под пристальным контролем инструкторов Михаил и Алексей сели на место командира и наводчика танка, проверили связь по радиостанции с механиком-водителем и на первой передаче проехали по трассе танкодрома.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением требований безопасности и эпидемических мер. Вся техника прошла полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Видео можно посмотреть здесь.

Теги: танк ЦВО

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