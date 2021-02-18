Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье

141

Центральный военный округ скорректировал программу боевой подготовки военнослужащих в регионах Поволжья из-за аномальных морозов.

В связи с морозами до - 30 градусов командование округа сократило время пребывания военнослужащих на отрытом воздухе. Часть занятий военнослужащие выполняют на компьютеризированных учебно-тренировочных комплексах с виртуальной реальностью. Руководитель занятий проводит как индивидуальные, так и групповые тренировки, в реальном режиме времени отслеживая действия каждого обучаемого. Современное программное обеспечение позволяет моделировать работу стационарного или подвижного узлов связи. На занятия привлекаются связисты различных специализаций: тропосферной, радиорелейной, проводной и спутниковой связи.

Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами. На полигонах и в парках боевых машин развернуто более 100 пунктов обогрева личного состава. Организовано выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов, горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также лук и чеснок, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео можно посмотреть здесь.