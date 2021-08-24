Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"

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Военнослужащие Центрального военного округа приглашают жителей и гостей Самарской области бесплатно принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится на Рощинском полигоне с 26 по 28 августа 2021 года.

На полигоне будут проходить культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении, розыгрыш тактического эпизода по уничтожению незаконного вооружённого формирования с форсированием водной преграды на БТР-82АМ, выполнение нормативов ГТО. Также будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ. На полигоне будут продемонстрированы зенитно-ракетная система «С-400», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых «Линза». Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, артиллерийские орудия 2С34 «Хоста», минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.



Открытие форума состоится в 11 часов 26 августа, закрытие 28 августа в 15 часов.

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