Военные полицейские ЦВО поздравили фронтовиков с наступающим Днем Победы

204

Военные полицейские Центрального военного округа совместно с военнослужащими межвидового регионального учебного центра войск связи поздравили Федора Ивановича Горюнова и Владимира Петровича Графова ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ульяновске.

Военнослужащие поблагодарили фронтовиков за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Затем во дворе домов, где проживают фронтовики военнослужащие организовали мини-парад. Знаменная группа роты почетного караула, военнослужащие в форме военных лет под музыкальное сопровождение военного оркестра прошли торжественным маршем. Кроме того, военный оркестр исполнил попурри из лирических и патриотических песен, а также знаменитые песни военных лет, в том числе «День Победы» и «Смуглянка».

Несмотря на почтенный возраст Федор Иванович и Владимир Петрович не теряют боевого духа и командного голоса, поэтому приказ о начале торжественного марша фронтовики отдали лично. По завершению мероприятия ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили военнослужащих за поздравление и также поздравили с наступающим праздником Великой Победы.

Фото: предоставлены ЦВО.