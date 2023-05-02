Военные полицейские ЦВО поздравили фронтовиков с наступающим Днем Победы

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Военные полицейские Центрального военного округа совместно с военнослужащими межвидового регионального учебного центра войск связи поздравили Федора Ивановича Горюнова и Владимира Петровича Графова ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ульяновске.

Военнослужащие поблагодарили фронтовиков за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Затем во дворе домов, где проживают фронтовики военнослужащие организовали мини-парад. Знаменная группа роты почетного караула, военнослужащие в форме военных лет под музыкальное сопровождение военного оркестра прошли торжественным маршем. Кроме того, военный оркестр исполнил попурри из лирических и патриотических песен, а также знаменитые песни военных лет, в том числе «День Победы» и «Смуглянка».

Несмотря на почтенный возраст Федор Иванович и Владимир Петрович не теряют боевого духа и командного голоса, поэтому приказ о начале торжественного марша фронтовики отдали лично. По завершению мероприятия ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили военнослужащих за поздравление и также поздравили с наступающим праздником Великой Победы.

Горюнов Федор Иванович - родился 24 февраля 1925 года в селе Большая Кандала Ульяновской области. На фронт ушел прямо со школьной скамьи. Повестка пришла Федору Ивановичу в январе 1943 года. 16 марта 1944 года в составе пяти экипажей Горюнов вылетел из Казани на фронт. 18 марта 1944 года прибыл в Житомир на 1-й Украинский фронт, вторую воздушную армию, 202 дивизию, 797 бомбардировочный авиаполк. Принимал участие в боевых вылетах. Победу встретил под Берлином. С 1969 по 1983 год служил в Институте гражданской авиации старшим бортрадистом, 14 лет преподавал историю в ульяновской 48 школе. Позже работал инженером в музее гражданской авиации. Общий стаж работы у Фёдора Ивановича 57 лет. За безупречную службу был награжден орденом «Знак почета», медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», а также благодарственными письмами и грамотами от И.В. Сталина, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО