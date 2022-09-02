Военнослужащие ЦВО возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре

187

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) возложили венки и цветы к Вечному огню у основания мемориального комплекса «Скорбящая мать» на площади Славы в Самаре в честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители командного состава общевойсковой армии ЦВО, юнармейцы, ветераны боевых действий и представители общественных организаций.

Под траурный марш, исполняемый военным оркестром Самарского гарнизона, военнослужащие роты почетного караула возложили венки к основанию горельефа «Скорбящей матери». Помимо этого, к вечному огню поднесли гильзу с землей, набранной в местах тяжелых боев под Саур-могилой, и знамя Самарского добровольческого батальона.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО