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В честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Военнослужащие ЦВО возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре
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Военнослужащие ЦВО возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре

2 сентября 2022 20:55
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В честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) возложили венки и цветы к Вечному огню у основания мемориального комплекса «Скорбящая мать» на площади Славы в Самаре в честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители командного состава общевойсковой армии ЦВО, юнармейцы, ветераны боевых действий и представители общественных организаций.

Под траурный марш, исполняемый военным оркестром Самарского гарнизона, военнослужащие роты почетного караула возложили венки к основанию горельефа «Скорбящей матери». Помимо этого, к вечному огню поднесли гильзу с землей, набранной в местах тяжелых боев под Саур-могилой, и знамя Самарского добровольческого батальона.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

 

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