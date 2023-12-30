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Военнослужащие ЦВО организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны

30 декабря 2023 13:58
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Военнослужащие ЦВО организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана

Военнослужащие Центрального военного округа организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны из зоны проведения специальной военной операции. 
Представители соединения спецназа ЦВО продемонстрировали Николаю Александровичу видеообращение с поздравительным адресом от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.  
«Ваша Победа, подстегивает наших ребят к подвигам и новым победам. Спасибо вам большое», - сказал представитель соединения в беседе с ветераном.  
Передав приветы и подарки, военнослужащие устроили концерт под окнами фронтовика в исполнении духового оркестра. По желанию ветерана, оркестр сыграл мелодии военных лет и на бис была проиграна знаменитая «Катюша». 
Также к поздравлениям присоединились представители ветеранских организаций. 
Николай Александрович Боровиков — участник Великой Отечественной войны. Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943 году ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991 году, но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.

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