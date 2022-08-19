124

Военно-технический форум «Армия-2022» стартовал в Самаре. Мероприятие стартовало на военном аэродроме «Кряж».

В ходе мероприятия организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной химической и биологической защиты, а также впервые были представлены образцы специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

На аэродроме продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также современное вооружение и экипировка российских военнослужащих.

Помимо этого, на форуме впервые показали уникальную экспозицию трофеев, добытых военнослужащими общевойсковой армии в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них представлены ПТРК «Джавелин» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов.

Для гостей подготовлена культурно-просветительская программа и спортивные мероприятия, динамический показ возможностей военной техники, стоящей на вооружении ЦВО. Кроме того, посетители форума могут принять участие в сдаче нормативов ГТО и сборке-разборке автоматов Калашникова.

Видео здесь.

Фото: ЦВО