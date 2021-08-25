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Военная техника доставлена в Самарскую область для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021»

25 августа 2021 14:12
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Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне под Самарой.

Более 50 единиц военной техники доставлены в Самарскую область из соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии, дислоцированных в Оренбургской, Пензенской областях и Республики Удмуртия, для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021».

Военнослужащие совершили марши комбинированным способом на Рощинский полигон на танках Т-72–Б3, самоходных гаубицах «Мста-С», бронетранспортерах БМП-2М, бронеавтомобилях «Тигр-М СпН», «Тайфун-К» и другой военной технике.

Гости форума также смогут увидеть ЗРС С-400 «Триумф», бронетранспортер БТР-82АМ, зенитную установку ЗУ-23-2, минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», пушку МТ-12 «Рапира» и современную экипировку военнослужащих.

Кроме того, на кластерах будут представлена раритетная техника Самарского областного автомотоклуба и регионального ДОСААФ. На площадках выступят творческие коллективы Дома офицеров Самарского гарнизона.

Вход на форум будет свободный, для автовладельцев будет организована автостоянка.

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне под Самарой, передает пресс-служба ЦВО.

 

Теги: военная техника Рощинский полигон

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