Военная полиция ЦВО и юнармейцы поздравили фронтовиков Самарской области с Днём Победы 

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Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) и юнармейцы региона поздравили четырех ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы в Самарской области.

Торжественное мероприятие проходило на аллее Соловецких юнг, расположенной на набережной Волги. Перед проведением концерта исполняющий обязанности военного коменданта Самарского гарнизона старший лейтенант Сергей Иванов и юнармейцы вручили ветеранам цветы и подарки. Затем военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, под которые волонтеры и школьники показали танцевальные номера.

После чего все присутствующие возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам поставленному на месте, от которого в 1942-1944 годах более 700 добровольцев ушли в школу юнг Военно-морского флота. Многие из них погибли в боях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО