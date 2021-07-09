Военкор из ДНР Катя Катина умерла на 36-м году жизни

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Военкор из самопровозглашенной Донецкой народной республики Катя Катина скончалась утром в пятницу на 36-м году жизни, сообщила заместитель председателя общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова, передает РИА Новости.

"Сегодня утром скончалась Катя Катина, она же - "Рыжая с камерой", Катюша. Талантливый военкор, модель и писатель. У меня ступор… ей было всего 35. Открытый, добрый человек. Светлая память", - написала в своем Telegram-канале Мартьянова.

Соболезнования родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин. "Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу – дневники военкора. И вот сегодня ее не стало… Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй – рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!" - написал Пушилин в Telegram-канале.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка отметил, что ее смерть - большая потеря. "Катя с первых дней войны поддерживала идеалы Донецкой народной республики и боролась за них до самого конца, всегда находилась на передовой военного и информационного фронта, там, где была действительно нужна. В любое время она была готова прийти на помощь людям и беззаветно отдавала призванию всю себя", - написал он в Telegram-канале.

Катя Катина - военкор агентства News Front, с 2014 года освещала события в Донбассе. В начале 2021 года выпустила свою книгу "Рыжая с камерой". Знакомые военкора сообщили РИА Новости, что в понедельник она была госпитализирована в тяжелом состоянии после инсульта и находилась в коме.

Фото: ВКонтакте