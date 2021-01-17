Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, передает РИА Новости. Об этом пишет "Российская газета".

Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией.

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.

По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.

Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков