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Во Всероссийской переписи населения в Самарской области примут участие около 7000 переписчиков

31 августа 2021 17:16
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Продолжается регистрация волонтеров.

В Самарской области идет подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения. Для ее проведения планируется привлечь около 7000 переписчиков, порядка 2000 из которых будут трудиться в Самаре. Напомним, перепись пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.

Добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках для переписи, работающих на территории предприятий и организаций, проконсультируют граждан по общим вопросам переписи, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ.

Также участники волонтерского корпуса помогут в сопровождении граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг.

Регистрация кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в Единой информационной системе «DOBRO.RU» по  ссылке:  перепись2020.добро.рф. с 1 августа по 15 сентября 2021 года.

Все добровольцы пройдут профильное обучение и подготовку, будут обеспечены  средствами индивидуальной защиты.

 

Теги: волонтеры перепись населения

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