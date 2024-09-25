Во всех приложениях российских банков появится кнопка для жалобы на мошенников

161

Клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через банковские приложения, согласно новому проекту Центробанка.

Заявление о мошенничестве будет сразу направляться в полицию и Центробанк. Это стало возможным благодаря электронному документообороту между МВД, ЦБ и кредитными организациями.