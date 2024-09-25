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Во всех приложениях российских банков появится кнопка для жалобы на мошенников

25 сентября 2024 09:25
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Во всех приложениях российских банков появится кнопка для жалобы на мошенников

Клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через банковские приложения, согласно новому проекту Центробанка.

Заявление о мошенничестве будет сразу направляться в полицию и Центробанк. Это стало возможным благодаря электронному документообороту между МВД, ЦБ и кредитными организациями.

При формировании заявления из приложения, банки также будут фиксировать набор параметров и метаданных финансовых операций (счета, реквизиты электронных кошельков, номера телефонов). Эти данные также автоматически будут передаваться МВД, что сэкономит время клиента, поможет правильно заполнить документы и будет гарантировать, что у полиции будет вся необходимая ей информация, ипшет Коммерсантъ.

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