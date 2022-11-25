Во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет «День открытых дверей»

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29 ноября 2022 года с 09:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет акция «День открытых дверей» по вопросам уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2022 года.

В ходе акции граждане смогут:

- получить налоговое уведомление для уплаты налогов, а также информацию о налоговом законодательстве, порядке и способах уплаты имущественных налогов;

- подключить СМС-информирование о наличии задолженности и узнать о ней;

- стать пользователем сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Фото: ru.freepik.com