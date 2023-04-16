Во всех храмах Самарской области пасхальные богослужения прошли без происшествий

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В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах Самарской области прошли Пасхальные богослужения. В обеспечении безопасности на церковных объектах было организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений области, инспекторов управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Накануне торжеств сотрудники МЧС провели комплекс надзорно - профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей. Под особый контроль были взяты деревянные постройки и храмы.

В ходе проверок инспекторы госпожнадзора проверяли не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и проинструктировали священнослужителей по действиям в случае возникновения пожара, а также раздали памятки прихожанам по соблюдению требований правил пожарной безопасности.

Праздничные Пасхальные службы прошли без происшествий.

Всего в Пасхальную ночь к обеспечению безопасности населения было привлечено 250 человек личного состава и 25 единиц техники от МЧС России.

Фото: ГУ МЧС СО