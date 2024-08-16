Во время Самарского Международного Марафона в городе будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Самарского Международного Марафона на территории города будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорожной сети:

– по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского с 03:00 до 16:00 18 августа 2024 года;

– с 05:00 до 16:00 18 августа 2024 года по улице Шоссейной от улицы Народной до улицы Главной;

по улице Главной от улицы Шоссейной до улицы Водников;

по улице Водников от улицы Главной до улицы Комсомольской,

по улице Крупской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Комсомольской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Венцека от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Ленинградской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Некрасовской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Максима Горького от улицы Крупской до улицы Вилоновской;

по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной; по улице Лесной от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой,

по улице Осипенко от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;

по улице Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;

по улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;

по улице Молодогвардейской от улицы Невской до улицы Ленинградской;

по улице Ленинградской от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской;

по улице Чапаевской от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской;

по улицы Полевой от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Фрунзе от улицы Вилоновской по улице Шостаковича;

по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева;

по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

по Студенческому переулку от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Ульяновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

по улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Первомайской от улицы Ново-Садовой до улицы Молодогвардейской;

по улице Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до улицы Соколова;

по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.

Также с 05:00 до 16:00 18 августа 2024 года будет ограничен выезд транспорта на улицу Шоссейную со следующих улиц: Западной, Аральского переулка, Тракторной и Мельничной.

Кроме того, с 18:00 17 августа 2024 года до 16:00 18 августа 2024 года запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках улиц:

по улице Шоссейной от улицы Народной до улицы Главной;

по улице Главной от улицы Шоссейной до улицы Водников;

по улице Водников от улицы Главной до улицы Комсомольской;

по улице Крупской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Комсомольской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Венцека от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Ленинградской от улицы Максима Горького до улицы Водников;

по улице Некрасовской от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до улицы Алексея Толстого;

по улице Максима Горького от улицы Крупской до улицы Вилоновской;

по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

по улице Лесной от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;

по улице Осипенко от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;

по улице Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;

по улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;

по улице Молодогвардейской от улицы Невской до улицы Ленинградской;

по улице Ленинградской от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской;

по улице Чапаевской от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской;

по улице Полевой от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Фрунзе от улицы Вилоновской по улицу Шостаковича;

по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева;

по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

по Студенческому переулку от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Ульяновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

по улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

по улице Первомайской от улицы Ново-Садовой до улицы Молодогвардейской;

по улице Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до улицы Соколова;

по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 05: 00 до 16:00 18 августа 2024 года будет временно прекращено движение общественного транспорта следующих маршрутов:

– Автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок - станция метро «Алабинская»;

– Троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская»;

– Троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Кроме того, с 05:00 до 16: 00 18 августа 2024 года трамваи будут следовать по следующей схеме:

- Трамвайный маршрут № 1 «ул. Чапаевская - автостанция «Аврора»: в прямом направлении: ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская - ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная. В обратном направлении: ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская.

Трамвайный маршрут № 3 «ул. Чапаевская - Юнгородок»: в прямом направлении: ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. Двадцать второго Партсъезда - Заводское шоссе. В обратном направлении: Заводское шоссе - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Киевская - ул. Чернореченская - ул. Клиническая - ул. Мичурина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская.

Трамвайный маршрут № 5 «ул. Чапаевская - Барбошина поляна - стадион «Самара Арена»: в прямом направлении: ул. Тухачевского - ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново–Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Фадеева. В обратном направлении: ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново–Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского.

Трамвайный маршрут № 16 «ул. Тухачевского - Железнодорожный вокзал - ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Тухачевского - ул. Киевская - ул. Чернореченская - ул. Клиническая - ул. Мичурина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская. В обратном направлении: ул. Арцыбушевская. – ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная – ул. Тухачевского.

Трамвайный маршрут № 20 «ул. Фадеева - ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново–Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского - ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново–Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Фадеева.

Трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон - ул. Чапаевская»: в прямом направлении: ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая – ул. Ташкентская – ул. Советская – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-ый проезд – ул. Врубеля – ул. Ново–Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского - ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская - ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново–Садовая – ул. Врубеля – 4-ый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Советская – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. Ново-Садовая.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.