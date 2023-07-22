Во время обстрела ВСУ в зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, ранения получили четыре сотрудника СМИ.

"Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. Как сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, Журавлев погиб при ударе ВСУ по гражданской машине.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, также пострадали журналисты "Известий"

"Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей", — уточнил канал.

По словам гендиректора МИА "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

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