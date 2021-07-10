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Во Владивостоке резко выросли цены на красную икру

10 июля 2021 17:17
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Цена на рынке - до девяти тысяч рублей за килограмм.

Красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей, сообщает корреспондент РИА Новости.

Для многих горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: некоторые покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.

В магазинах торговой сети "Самбери" по проспекту Красного Знамени, улице Семёновской вообще не оказалось красной икры. "Магазины только недавно открылись, поэтому не все товары успели завезти", - рассказала РИА Новости одна из сотрудниц супермаркета.

В ТЦ "Тихоокеанский" в Ленинском районе Владивостока на полках остались лишь две последние баночки имитированной красной икры по цене 141 рубль за 130 граммов. "Буквально на днях закончилась настоящая красная икра, она была в банках по 130 граммов, стоила около 450 рублей", - рассказала агентству сотрудница. В магазине ТЦ "Реми", в этом же районе, красной икры также не оказалось в продаже.

В специализированных рыбных магазинах Владивостока икра закончилась лишь в нескольких торговых точках. "У нас икра была прошлого года, она уже закончилась, свежую икру горбуши ожидаем не раньше сентября, когда завершится лососевая путина", - рассказал агентству продавец.

Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока составила от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча - 6 тысяч рублей и чавычи -7,5 тысячи рублей. Икра была расфасована в пластиковую тару по 250, 300 и 500 граммов, в таком виде ценник не особо "кусался". Лишь некоторые горожане сразу высчитывали стоимость икры за килограмм и после уже не скрывали своих эмоций.

Цена икры на рынке в Первореченском районе Владивостока оказалась самой высокой. Икра нерки нового улова стоила от 8,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей, чавычи - 8,5 тысячи рублей, кеты (прошлого года) - 4,8 тысячи рублей. Икра была расфасована в тару по 500 граммов, поэтому ценники выглядели не такими внушительными.

Всего два года назад икра во Владивостоке стоила почти в два раза дешевле - килограмм икры горбуши продавался от 2,2 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, кеты - от 3 тысяч до 3,3 тысячи рублей, нерки - от 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.

По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год - на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).

 

Фото:   pixabay

Теги: Владивосток красная икра резко подорожала

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