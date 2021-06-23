Внук писателя Виталия Бианки приехал в Самару, чтобы найти дом бабушки

235

Внук известного писателя Виталия Бианки приехал в Самару, чтобы разыскать дом, где жила его бабушка. Об этом рассказал директор музея имени Алабина, идеолог "Том Сойер Феста" Андрей Кочетков.

Утром 21 июня Кочеткову прозвонил Александр - внук писателя. Он рассказал, что узнал новые биографические факты о жизни своей семьи. Глава музея сразу вспомнил, что создатель "Лесной газеты" недолго жил в Самаре в 1918-м.



Андрей Кочетков отметил:

- Оказалось, что семье об этом не было известно. И Александр Михайлович, живущий сейчас в Петербурге, был очень рад получить сканы документов. В семье по понятным причинам в советское время мало и неохотно говорили про эсеровское прошлое писателя. Но осталась ещё одна загадка, за которой внук писателя и приехал в Самару. Оказалось, что его бабушка жила у нас где-то на нынешней улице Степана Разина. В семейном архиве сохранилась фотография с подписью.

Практически сразу ответ удалось получить благодаря старожилам областной столицы. Выяснилось, что речь идет о доме № 54 по ул. Степана Разина. Раньше она называлась Вознесенской.



Директор музея имени Алабина сообщил, что внук писателя нашел, что искал: ему прислали фотографию Александра около того самого дома, пишет Сова.инфо.

Фото: фейсбук-аккаунт Андрея Кочеткова