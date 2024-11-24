В Новокуйбышевске сотрудники полиции провели экскурсию в Отделе полиции для студентов гуманитарно-технологического колледжа

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Ребятам рассказали о преимуществах службы в органах внутренних дел, напомнили о профилактике мошенничества и об ответственности за противоправные деяния.

В Новокуйбышевском Отделе МВД России с ребятами встретились сотрудники различных подразделений: следственного отдела, уголовного розыска, отделения по делам несовершеннолетних и группы делопроизводства.

В ходе мероприятия начальник Отдела подполковник полиции Сергей Линьков рассказал студентам о структуре и деятельности подразделений городского отдела полиции.

Ребята посетили дежурную часть, узнали об особенностях служебных будней дежурных, о порядке приема заявлений и обращений граждан.

Оперуполномоченные полиции и сотрудник следственного отдела рассказали юношам и девушкам о наиболее распространенных схемах мошенничества, совершаемых злоумышленниками.

Сотрудники полиции призвали студентов ни при каких обстоятельствах не разглашать свои личные данные, данные банковских карт и коды из смс-сообщений.

Полицейские обратились к ребятам с предупреждением не верить предложениям «легкого заработка» и быть бдительными при общении с незнакомцами, напомнив об ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Начальник экспертно-криминалистического отделения капитан полиции Евгений Яргунин рассказал о работе своего подразделения, продемонстрировав специальный унифицированный чемодан «Криминалист», в котором находится набор средств, необходимых для работы на месте происшествия. Ребята самостоятельно провели процедуру снятия отпечатков пальцев рук.

Начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ольга Мельник объяснила студентам, как поступить на обучение в ВУЗы системы МВД, рассказав о специфике, особенностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам при приеме на службу.

Встреча с сотрудниками полиции оказалась для ребят очень познавательной и интересной, студенты поблагодарили сотрудников полиции за интересную познавательную экскурсию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО