В Музее Модерна открывается выставка «Сцены городской жизни. Предметы одежды рубежа XIX – XX веков из коллекции Андрея Болдырева»

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17 августа в 19:00 в Музее Модерна открывается новая выставка, посвященная городской культуре рубежа ХIХ-ХХ веков.

Рост населения городов стал важным фактором развития российского общества конца ХIХ века. Именно в это время, например, Самара становится значимым купеческим городом. Появление стиля модерн тоже является косвенным показателем этого развития. В городах возникает сложная инфраструктура, транспорт, силовые ведомства, почтовые службы, образовательные учреждения, церкви, рынки. Российское общество, которое строилось на сословных принципах, в городских условиях начинает усложняться. Развитие экономики позволяет представителям разных сословий повышать свой статус, который всегда предполагает представление себя в общественной жизни.

Главным показателем этого социального образа выступает одежда. Выйдя на улицу любого города в эпоху модерна, мы бы довольно быстро смогли определить, чем занимаются окружающие нас люди. Одежда в эпоху рубежа ХIХ-ХХ веков сохраняла сословную строгость и сразу сообщала о человеке всю самую необходимую социальную информацию.

На выставке «Сцены городской жизни» будет представлено более 20 предметов одежды рубежа ХIХ-ХХ веков из коллекции самарского коллекционера Андрея Болдырева – платья, сюртук, рубаха, пальто, мундир, китель и др. Каждый из этих предметов когда-то использовался по своему прямому назначению и был связан с судьбой конкретного человека.

На выставке предметы одежды предстанут как персонажи воображаемых ситуаций и историй, которые могли случиться с жителями города эпохи модерна.

Вход на открытие свободный.

В остальные дни: 300 руб (взрослый)/ 150 руб (пенсионеры, студенты, школьники), дети до 7 лет бесплатно.

Адрес музея: ул. Красноармейская, 15

Фото: минкульт СО