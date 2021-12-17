Властям Самары предложили установить мораторий на застройку центра города

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.28
EUR 83.16
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Властям Самары предложили установить мораторий на застройку центра города

17 декабря 2021 11:20
135
Властям Самары предложили установить мораторий на застройку центра города

1036 человек приняли участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Генплан города. Мнения горожан собирали через интернет. И большинство из них оказались отрицательными. При этом некоторые жители города выдвинули свои предложения. Одно из них касается застройки центра города.

— Нужно сначала принять все регламенты по историческому поселению, а потом уже обсуждать изменения в Генплан. А на этот период установить мораторий на выдачу разрешений на строительство — особенно с отклонением от параметров предельной высоты. Судьбу самых знаковых мест города — стрелки рек Самары и Волги, Хлебной площади, бывшей территории завода клапанов, где, вероятно, под землей есть остатки самарской крепости — обсуждать с общественностью и выносить на референдум. Большая часть земли там — в частных руках, но не застройщики должны решать, как преобразовывать эти значимые пространства. Видовые доминанты города, особенно со стороны Волги, как предмет охраны исторического поселения, должны быть защищены, — высказался один из участников общественных обсуждений по фамилии Серов.

Границы исторического поселения установили в границах улиц Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. 

Территория получила этот статус в 2019 году. Здесь будут действовать особые условия застройки, но пока их не утвердили. Впрочем, в правила землепользования и застройки Самары внесли кое-какие изменения.

— Максимальная высота зданий, которые можно возводить в историческом поселении без каких-либо «спецсогласований», — это 17 метров, в условно разрешенном виде (требуется разрешение от комиссии по землепользованию и застройке) — 34,3 метра. Но, напомню, что такая высотность — это временные параметры, которые будут действовать до утверждения параметров исторического поселения. Сейчас разрабатываются требования. Утверждать их будет правительство Самарской области, — объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

При этом предложение о введения моратория на застройку центра города звучит в Самаре уже не в первый раз. Однако власти считают, что действующих ограничений пока достаточно.

Тем не менее все собранные мнения самарцев передадут мэру Елене Лапушкиной. Она должна принять решение — передавать ли проект Генплана на рассмотрение в городскую думу или отправить его на доработку, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
27
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
163
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
471
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
481
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
16 декабря 2021  18:17
В Правительстве СО обсудили обеспечение безопасности во время предстоящих новогодних праздников
505
Весь список