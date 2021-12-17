Властям Самары предложили установить мораторий на застройку центра города

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1036 человек приняли участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Генплан города. Мнения горожан собирали через интернет. И большинство из них оказались отрицательными. При этом некоторые жители города выдвинули свои предложения. Одно из них касается застройки центра города.

— Нужно сначала принять все регламенты по историческому поселению, а потом уже обсуждать изменения в Генплан. А на этот период установить мораторий на выдачу разрешений на строительство — особенно с отклонением от параметров предельной высоты. Судьбу самых знаковых мест города — стрелки рек Самары и Волги, Хлебной площади, бывшей территории завода клапанов, где, вероятно, под землей есть остатки самарской крепости — обсуждать с общественностью и выносить на референдум. Большая часть земли там — в частных руках, но не застройщики должны решать, как преобразовывать эти значимые пространства. Видовые доминанты города, особенно со стороны Волги, как предмет охраны исторического поселения, должны быть защищены, — высказался один из участников общественных обсуждений по фамилии Серов.

Границы исторического поселения установили в границах улиц Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги.

Территория получила этот статус в 2019 году. Здесь будут действовать особые условия застройки, но пока их не утвердили. Впрочем, в правила землепользования и застройки Самары внесли кое-какие изменения.

— Максимальная высота зданий, которые можно возводить в историческом поселении без каких-либо «спецсогласований», — это 17 метров, в условно разрешенном виде (требуется разрешение от комиссии по землепользованию и застройке) — 34,3 метра. Но, напомню, что такая высотность — это временные параметры, которые будут действовать до утверждения параметров исторического поселения. Сейчас разрабатываются требования. Утверждать их будет правительство Самарской области, — объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

При этом предложение о введения моратория на застройку центра города звучит в Самаре уже не в первый раз. Однако власти считают, что действующих ограничений пока достаточно.

Тем не менее все собранные мнения самарцев передадут мэру Елене Лапушкиной. Она должна принять решение — передавать ли проект Генплана на рассмотрение в городскую думу или отправить его на доработку, пишет 63.ру.