Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты Самарского университета им. Королёва разработали "грелку-скафандр"
Студенты Самарского университета им. Королёва разработали "грелку-скафандр"
В Самаре из-за сгоревшего кабеля временно не ходят трамваи по ул. Ставропольской и Советской
В Самаре из-за сгоревшего кабеля временно не ходят трамваи по ул. Ставропольской и Советской
Тольяттинец украл систему видеонаблюдения
Тольяттинец украл систему видеонаблюдения
В Самарской области обсудили организацию летнего отдыха детей
В Самарской области обсудили организацию летнего отдыха детей
В России резко увеличилось количество хакерских атак через вредоносные документы и электронную почту
В России резко увеличилось количество хакерских атак через вредоносные документы и электронную почту
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
Сызранка нашла телефон в подъезде, сдала в ломбард, а деньги потратила на спиртное
Сызранка нашла телефон в подъезде, сдала в ломбард, а деньги потратила на спиртное
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.23
-0.73
EUR 63.94
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Власти Самарской области планируют прекратить поддержку социальных карт

9 июня 2022 11:48
505
Власти Самарской области планируют прекратить поддержку социальных карт

В ближайшие два года власти Самарской области планируют прекратить поддержку социальных карт. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики губернии.

Исходя из опубликованного документа, чиновники планируют перевести горожан на «Карту жителя Самарской области». Этот процесс планируют разделить на несколько этапов. Один из них как раз и предусматривает блокировку существующих социальных карт. Эту процедуру планируют начать 1 февраля 2024 года.

— До этого в губернии остановят выпуск социальных карт. Их прекратят выдавать с 1 апреля 2023 года. После, до 31 января 2024 года, из оборота будут выводить уже выданные соцкарты. Блокировка — это финальная часть процедуры перехода, — следует из опубликованного документа.

Как именно будет проходить процедура перехода на «Карту жителя Самарской области», чиновники не уточнили. Однако они пояснили, что она включает в себя несколько функций, в том числе и проездной для льготников, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
70
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
275
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
397
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
368
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
358
Весь список