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В ближайшие два года власти Самарской области планируют прекратить поддержку социальных карт. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики губернии.

Исходя из опубликованного документа, чиновники планируют перевести горожан на «Карту жителя Самарской области». Этот процесс планируют разделить на несколько этапов. Один из них как раз и предусматривает блокировку существующих социальных карт. Эту процедуру планируют начать 1 февраля 2024 года.

— До этого в губернии остановят выпуск социальных карт. Их прекратят выдавать с 1 апреля 2023 года. После, до 31 января 2024 года, из оборота будут выводить уже выданные соцкарты. Блокировка — это финальная часть процедуры перехода, — следует из опубликованного документа.

Как именно будет проходить процедура перехода на «Карту жителя Самарской области», чиновники не уточнили. Однако они пояснили, что она включает в себя несколько функций, в том числе и проездной для льготников, пишет 63.ру.