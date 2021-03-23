Власти Подмосковья планируют установить автоматы по приему пустых бутылок и банок в обмен на фастфуд

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Власти Подмосковья планируют установить на общественных территориях пункты приема упаковок, которые будут взамен пустых бутылок и банок выдавать штрих-коды на получение еды из популярных фастфудов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе замглавы правительства области Евгения Хромушина.



«С Burger King и другими сетями ведутся переговоры об обмене штрих кодов из таких фандоматов на комбо-обеды», — уточняется в сообщении.



Первые три автомата по приему пластиковой и алюминиевой тары установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».



Хромушин во время презентации фандоматов сообщил, что подобные пункты приема появятся до конца года в 500 школах и 300 торговых сетях Московской области. Также ими оснастят около сотни общественных пространств (вокзалы и т.д.).



Сначала автоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Переработка стекла, как указал Хромушкин, сейчас нерентабельна.



«Сдавший бутылку человек получает чек с баллами, регистрирует их и обменивает на штрихкод. Особенно интересно поощрение в виде комбо-обедов будет школьникам. <...> Также планируется монетизировать процесс сдачи бутылок путем перечисления на банковские карты или [проездные] карты «Стрелка», — отметил замглавы правительства области.



Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что фандомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу тары пока выдаваться не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.





Фото: РБК