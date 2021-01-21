Власти Москвы опровергли данные о массовых проверках перепланировок квартир

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Массовые проверки незаконных перепланировок в квартирах в Москвы не проводятся, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Мосжилинспекции, комментируя информацию, появившуюся в СМИ.

"Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна", - подчеркнули в пресс-службе.

Ведомство пояснило порядок проведения проверок. Мосжилинспекция может получить сведения о незаконных перепланировках из обращений и жалоб граждан, от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций. Кроме того, такая информация может появиться во время согласования ранее выполненных работ.

Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации только при поступлении обращения. В таком случае ведомство устанавливает правообладателя, запрашивает техническую документацию на помещение, готовит распоряжение на проверку, уведомляет собственника о предстоящей проверке, и в назначенный день инспектор выходит на адрес.

Если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ в помещение, инспекция обращается в суд с иском о понуждении предоставить доступ, а решение суда исполняет Федеральная служба судебных приставов. В случае выявления самовольной перепланировки помещения виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние, уточнили в Мосжилинспекции.

Последствия незаконной перепланировки

Как отметил ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, в Жилищном кодексе РФ прописан порядок согласования перепланировки квартир даже после ее фактического проведения. Вместе с тем незаконное переустройство помещений может обернуться поломками и нарушениями безопасности.

Например, перепланировка "мокрой зоны" квартиры (ванной комнаты и кухни) нередко приводит к протечкам, причинению вреда имуществу соседей, и тогда будет необходимо восстановить исходное положение инженерных сетей, нарушенное при переустройстве, отметил эксперт. Также, по его словам, иногда управляющие компании обязывают собственников восстановить воздуходувы, поскольку это нарушает пожарную безопасность, за которую они отвечают.

"В целом, ситуация с незаконными перепланировками сегодня характерна для старого жилищного фонда, где расположение комнат перестало отвечать представлениям о бытовом удобстве, в современных домах жильцы больше склонны к косметическому ремонту, заранее выбирая подходящую конфигурацию комнат", - сказал Склянчук. Понимая потребность в индивидуализации квартир, застройщики стараются свести к минимуму количество несущих стен, которые могут мешать в организации пространства квартиры, добавил он.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС