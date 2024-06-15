Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

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Образовательная программа реализуется по поручению Президента. Участники уже проходят обучение по четырём модулям и встречаются с именитыми спикерами. Встреча с Владимиром Путиным оказалась крайне важной для всех.

Выступая перед участниками СВО, Президент подчеркнул, что в нашей большой стране очень много талантливых людей, которые самоотверженно защищают Родину.

«Всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение, служить Отечеству. Защищать его и приумножать. «...» Как в народе говорят, на таких людях страна держится. В разных сферах. В данном случае — в военном», — отметил Путин.

Благодаря программе наша страна получит подготовленных высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые в дальнейшем будут работать в системе государственного и муниципального управления.

Президент также отметил, что участники специальной военной операции после ее завершения совсем не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев».

Фото: кремлин.ру