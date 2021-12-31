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Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья

31 декабря 2021 16:34
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А к нему, как считает глава государства, уже приложатся успехи в разных областях.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. А к нему, как считает глава государства, уже приложатся успехи в разных областях, передает ТАСС.

"Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: "С Новым годом! С новым счастьем!" - сказал он.

Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. "Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем - конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле", - дал напутствие президент.

Путин высказал слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи "и смогли это сделать благодаря нашей солидарности".

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей", - сказал президент.

"Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", - сказал российский лидер.

"Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов", - сказал глава государства.

По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. "Их главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной", - подчеркнул российский лидер.

Обращаясь к россиянам, президент отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. "В такой открытости, щедрости - суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится возможным согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья", - сказал Путин, сделав акцент на том, что все это великие ценности, во многом определяющие смысл жизни каждого человека. Он высказал пожелание, чтобы в наступающем году они оставались такой же надежной опорой.

"Мы сейчас спешим признаться дорогим для нас людям в сокровенных чувствах, произнести те искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени в будничной суете, но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию", - заключил президент, обратив внимание, что где бы сейчас не находились люди: в кругу семьи и друзей, на площадях городов, отовсюду звучат самые теплые пожелания. "С удовольствием к ним присоединяюсь", - заключил президент РФ.

"Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России. Это результат вашего напряженного труда. Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и намного больше, помочь тем, кому особенно трудно, сердечное спасибо всем вам", - отметил президент.

Путин добавил, что "все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России".

"Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития", - подчеркнул российский лидер.

 

Фото:   Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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