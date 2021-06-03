Владимир Путин поздравил лидера кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 3 июня, передают "Известия".

«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сказано в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдное намерение последовательно укреплять дружественные двусторонние связи.

Также российский лидер направил Кастро поздравительную телеграмму, в которой с особой теплотой вспомнил прошедшие встречи с политиком, а также пожелал ему здоровья и долголетия.

Рауль Кастро — вторая ключевая фигура для острова Свободы после его старшего брата Фиделя.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин/"Известия"