Я нашел ошибку
Главные новости:
Рауль Кастро — вторая ключевая фигура для острова Свободы после его старшего брата Фиделя.
Владимир Путин поздравил лидера кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Его посвятят российскому Дню эколога и 170-летию губернии.
В Струковском саду пройдёт фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии» с йогой и кино-лекторием
Директор Европейского бюро ВОЗ отметил ключевую роль министерства в укреплении мер и подходов, которые стимулируют отказ россиян от употребления табака.
Минздрав РФ получил специальную награду ВОЗ за заслуги в борьбе с табакокурением
Соответствующее инвестиционное соглашение было заключено на Петербургском международном экономическом форуме .
ПМЭФ-2021: Компания «Макдоналдс» на территории Самарской области построит как минимум десять новых ресторанов
Тесное взаимодействие с местными бизнесменами – перспективное направление для компании.
Дмитрий Азаров и гендиректор «Вайлдберриз» обсудили возможности расширения сотрудничества с производителями региона
Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.
Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве
"Это тысячи и тысячи успешных практик по развитию личностного потенциала людей", – отметил Дмитрий Азаров, говоря о проектах платформы "Россия – страна возможностей".
Правительство Самарской области и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве 
На улице Рабочей, 67 и на улице Арцыбушевской, 35.
Ещё два расселенных двухэтажных дома горели в Самаре ночью
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Путин поздравил лидера кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем

3 июня 2021 22:41
109
Рауль Кастро — вторая ключевая фигура для острова Свободы после его старшего брата Фиделя.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 3 июня, передают "Известия".

«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сказано в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдное намерение последовательно укреплять дружественные двусторонние связи.

Также российский лидер направил Кастро поздравительную телеграмму, в которой с особой теплотой вспомнил прошедшие встречи с политиком, а также пожелал ему здоровья и долголетия.

Рауль Кастро — вторая ключевая фигура для острова Свободы после его старшего брата Фиделя.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин/"Известия" 

Теги: 90 лет Рауль Кастро

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.
3 июня 2021  20:42
Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве
158
3 июня 2021  20:18
Правительство Самарской области и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве 
183
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу.
3 июня 2021  18:49
Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»
232
По поручению Дмитрия Азарова регион активно поддерживает проекты Академии в сфере образования, развития кадрового потенциала и повышения квалификации госуправленцев.
3 июня 2021  17:57
Между Самарской областью и РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и госуправления 
304
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
3 июня 2021  13:50
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
268
Весь список