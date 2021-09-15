Владимир Мединский в Самаре заявил о необходимости запрета телефонов в школах

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Последний запрет мобильных устройств обсуждался в 2019 году

15 сентября 2021 года в Самарском университете перед студентами выступил помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский. На этой встрече он заявил о необходимости запрета мобильных устройств в школах.

Владимир Мединский подчеркнул, что не понимает, почему телефоны разрешены в образовательных учреждениях. Он искренне не понимает, почему ребёнок на перемене не играет в футбол, а сидит в смартфоне.

Последний запрет мобильных устройств обсуждался в 2019 году на уровне Совета Федерации. Владимир Мединский также отметил важность знания истории. Он считает, что это нужно для понимания того, как нам жить сегодня и куда двигаться дальше.

По словам помощника президента РФ, современный учитель обязан использовать разные существующие современные технологии для того, чтобы говорить со школьниками на одном языке. Он также посоветовал проводить уроки историях в музеях, сообщает volga.news.