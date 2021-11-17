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Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником

17 ноября 2021 16:55
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Определены победители Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». 

Сегодня, в День участковых уполномоченных полиции, в МВД России прошла торжественная церемония награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации #ВладимирКолокольцев обратился к участникам и гостям мероприятия, а также ко всему личному составу профильных подразделений с видеопоздравлением.

Глава ведомства отметил, что основу этой службы всегда составляли преданные своему делу люди:

«Ежедневно они находятся в непосредственном контакте с населением. К ним обращаются за помощью и защитой. Вопросы порой непредсказуемы. Чтобы разобраться, нужно быть внимательным, уметь вникнуть в любую ситуацию. Только так можно обеспечить контроль над оперативной обстановкой на вверенной территории».

Участковые уполномоченные полиции вносят значительный вклад в раскрытие преступлений и пресечение административных правонарушений. Особое внимание в их деятельности уделяется профилактической работе.

«Практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. Только в текущем году ими установлено свыше 220 тысяч лиц, совершивших преступления»,– подчеркнул Владимир Колокольцев.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции участковые продолжают эффективно решать возложенные на них служебные задачи: проводят обход жилого сектора, осуществляют контроль за соблюдением установленных ограничений. И, как прежде, пользуются уважением и поддержкой жителей страны.

Глава МВД России поблагодарил участковых уполномоченных полиции за добросовестное отношение к делу, ответственность и неравнодушие, пожелал сотрудникам и ветеранам службы, их родным и близким здоровья, благополучия и новых успехов в достижении поставленных целей.

По традиции финальное онлайн-голосование проходило на сайте издательского дома «Комсомольская правда» - KP.RU.

Титула «Народный участковый» 2021 года удостоен старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Грозный Чеченской Республики старший лейтенант полиции Адам Дутаев. Ему вручили символ конкурса – переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя и почетную грамоту, а также автомобиль «УАЗ Патриот», предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Алтайскому району Республики Хакасия майор полиции Валерий Паппенгейм.

Третьим стал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Старому Осколу Белгородской области подполковник полиции Александр Карапузов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками. 

 

Фото:   ГУ МВД СО 

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