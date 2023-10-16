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Владельцы квартир часто жалуются, что их залили соседи сверху

16 октября 2023 12:17
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Владельцы квартир часто жалуются, что их залили соседи сверху

Самые распространенные страховые случаи с жильём – заливы: на их долю в этом году приходится 52 % обращений владельцев недвижимости. Специалисты страховой компании «Согласие» рассказали, из-за чего чаще всего происходили эти происшествия. 

В 73 % случаев квартиры заливали соседи сверху. Небольшая часть инцидентов из этой категории – заливы в результате тушения пожара в соседних квартирах.

Причиной «водяных» убытков часто становятся аварии в инженерных системах, оборванный шланг стиральной машины.

В загородных строениях к заливам нередко приводят стихийные бедствия: в помещения проникает вода при паводках, во время ливней через поврежденную шквалистым ветром крышу, и др.

Самый крупный ущерб из-за залива в этом году был нанесен владелице московской квартиры: жильё было затоплено соседями сверху, страховое возмещение составило 430 тыс. руб. 

Чуть меньшую сумму – 372 тыс. руб. – получила собственница квартиры в Воронеже. Её жилплощадь затопило после того, как коммунальщики под высоким напором неожиданно возобновили ранее прекращенную водоподачу: установленный в квартире фильтр разорвался, и все комнаты оказались в воде.  Уровень воды над полом поднялся на 15 см.

С третьим по величине ущербом по причине залива столкнулся житель Московского региона. В его подмосковном доме, в котором на момент происшествия никого не было, сломался отопительный котел и лопнули батареи. Сумма страховой выплаты превысила 360 тыс. руб.

Как показывает анкетирование, отмечают эксперты «Согласия», среди причин, в силу которых собственники имущества начинают больше задумываться о соотношении рисков и приобретают страховые полисы – как раз-таки неспокойные соседи, а также новый ремонт и покупка бытовой техники. Кроме того, нередко страхуют жилье те, кто недавно купил новую квартиру или окончил строительство загородного дома, либо собственники, которые достаточно часто бывают в разъездах и оставляют недвижимость без присмотра.

 

При этом, по статистике компании, недвижимость чаще страхуют мужчины в возрасте 35-44 лет. Количество оформленных мужчинами страховок в два раза превышает число полисов, приобретенных женщинами.

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