«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

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На фоне проблем с работой YouTube в России выросло число скачиваний приложения «VK видео». Установки его на гаджетах выросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, что позволило приложению стать самым скачиваемым в России. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore.



Также в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

Напомним, 1 августа российские пользователи YouTube сообщили о массовых перебоях в работе хостинга. Они жаловались на медленную загрузку приложения в декстопной версии.

