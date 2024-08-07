Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский бизнес-инкубатор проводит сезон экскурсий!
Самарский бизнес-инкубатор проводит сезон экскурсий!
В Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет
В Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет»
Семеро пострадавших: в селе Большая Глушица произошло ДТП
Семеро пострадавших: в селе Большая Глушица произошло ДТП
«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян
«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян
Самарцы выбирают название для нового бассейна в Куйбышевском районе
Самарцы выбирают название для нового бассейна в Куйбышевском районе
Успейте зарегистрироваться на Всероссийский форум молодых учёных «Полюс»
Успейте зарегистрироваться на Всероссийский форум молодых учёных «Полюс»
Самарцы считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года
Самарцы считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года
Умер водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «КамАЗа»
Умер водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «КамАЗа»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.21
EUR 93.03
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

7 августа 2024 13:05
93
«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

На фоне проблем с работой YouTube в России выросло число скачиваний приложения «VK видео». Установки его на гаджетах выросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, что позволило приложению стать самым скачиваемым в России. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore.


Также в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.
Напомним, 1 августа российские пользователи YouTube сообщили о массовых перебоях в работе хостинга. Они жаловались на медленную загрузку приложения в декстопной версии. 
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
7 августа 2024  11:24
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
143
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
6 августа 2024  19:43
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
1388
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
6 августа 2024  11:14
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
1008
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
6 августа 2024  10:31
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
383
Самара стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.
5 августа 2024  18:50
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии конкурса «Лучший по профессии» среди нефтепроводчиков
541
Весь список