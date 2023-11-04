Вице-премьер РФ Александр Новак: премиальное дизтопливо должно продаваться на АЗС только вместе с обычным

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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить изменения, устанавливающие требования продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии на них более стандартного и дешевого. Об этом 4 ноября он сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия», пишут "Известия".

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека», — сказал Новак.

Он объяснил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, при этом обычного на них нет. У потребителя должен быть выбор, добавил Новак.

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