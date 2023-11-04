Я нашел ошибку
Главные новости:
Участие в турнире принимают около 150 человек из разных субъектов страны.
В Самаре Дмитрий Азаров принял участие в открытии соревнований по дзюдо на призы общества «Трудовые резервы»
Он поручил разработать условия для продажи премиального топлива на заправках.
Вице-премьер РФ Александр Новак: премиальное дизтопливо должно продаваться на АЗС только вместе с обычным
Это тыква, свекла и капуста.
Диетолог рассказала о самых полезных осенних овощах 
Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
На ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум "Россия"
В Самаре ночью 0, -2°С, днем +6, +8°С.
5 ноября в Самарской области без осадков, до +10°С
В Самарском Историческом парке открылась фотовыставка, посвященная 80-летию героя Советского Союза Бориса Громова
Консультации получили свыше 70 жителей.
Забота рядом»: врачи мобильной бригады проконсультировали жителей Чапаевска
В финале весовой категории 57 кг Дарья великолепным броском сокрушила сербку Марику Перисич.
Дарья Курбонмамадова из Самарской области выиграла чемпионат Европы по дзюдо во Франции
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вице-премьер РФ Александр Новак: премиальное дизтопливо должно продаваться на АЗС только вместе с обычным

4 ноября 2023 18:39
77
Он поручил разработать условия для продажи премиального топлива на заправках.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить изменения, устанавливающие требования продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии на них более стандартного и дешевого. Об этом 4 ноября он сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия», пишут "Известия".

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека», — сказал Новак.

Он объяснил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, при этом обычного на них нет. У потребителя должен быть выбор, добавил Новак.

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
298
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
329
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
446
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
588
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
524
Весь список