Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 17 марта, спрогнозировал возвращение морозов в Европейскую Россию, передают "Известия".

По словам специалиста, в пятницу, 19 марта, температура начнет падать, а в выходные будет уже на два градуса ниже климатической нормы. Направление ветра сменится на северное, сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

В субботу ночные температуры составят от –5 до –10 градусов, дневные также ожидаются отрицательные. В воскресенье, 21 марта, будет малооблачная погода. При этом в Москве похолодает до –8…–10 градусов, в Подмосковье — до –14 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что такой температурный фон будет характерен для центра Европейской России. На юге потепления также не прогнозируется.

«Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом», — пояснил ученый.

Фото из открытых источников