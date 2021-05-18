Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным портала Axios, Госдепартамент призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.
СМИ: администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"
Наш клуб набрал максимальное количество баллов по категориям, в которых определяется победитель.
"Крылья Советов" получили приз Fair Play по итогам сезона ОЛИМП-ФНЛ 2020/21
В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
Владимир Колчин обратил внимание на необходимость кадрового обеспечения, а также наличие квалификации и уровень компетенции при реализации социального проекта.
Помощник полпреда Владимир Колчин обсудил кадровое обеспечение общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье»
Решение проблем людей станет приоритетом на годы вперёд.
Единороссы Самарской области рассказали, как будут строить работу по итогам Послания губернатора
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне

18 мая 2021 21:18
133
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.

 

Вик­тор По­лян­ский, про­фес­сор Са­мар­ско­го на­ци­о­наль­но­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го уни­вер­си­те­та име­ни ака­де­ми­ка С. П. Ко­ро­ле­ва, за­ве­ду­ю­щий ка­фед­рой го­су­дар­ствен­но­го и ад­ми­ни­стра­тив­но­го пра­ва, пред­се­да­тель ко­ми­те­та «За чест­ные вы­бо­ры»:

- Как спе­ци­а­ли­сту и как ря­до­во­му жи­те­лю Са­мар­ской об­ла­сти мне в первую оче­редь бро­си­лась в гла­за со­ци­аль­ная ори­ен­ти­ро­ван­ность се­го­дняш­не­го по­сла­ния Дмит­рия Аза­ро­ва. В ходе его огла­ше­ния гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне, под­черк­нул ос­нов­ные до­сти­же­ния и в то же вре­мя упо­мя­нул клю­че­вые про­блем­ные во­про­сы, тре­бу­ю­щие до­пол­ни­тель­но­го вни­ма­ния ре­ги­о­наль­но­го пра­ви­тель­ства и му­ни­ци­паль­ных вла­стей. При­ме­ча­тель­но, что Дмит­рию Аза­ро­ву уда­лось дать ком­плекс­ную оцен­ку про­те­ка­ю­щих в ре­ги­оне про­цес­сов, при этом от­ра­зив ре­аль­но по­ло­же­ние дел.

Так, на­при­мер, гу­бер­на­тор мно­го вни­ма­ния уде­лил во­про­су раз­ви­тия во­лон­тер­ско­го дви­же­ния. На мой взгляд, дан­ная за­да­ча име­ет осо­бое зна­че­ние в ны­неш­нее вре­мя, ко­гда нам при­ш­лось столк­нуть­ся с вы­зо­ва­ми пан­де­мии ко­ро­на­ви­ру­са. В те­че­ние это­го года ярко про­яви­ло себя мо­ло­дое по­ко­ле­ние ре­ги­о­наль­ных во­лон­те­ров, про­де­мон­стри­ро­вав, что в об­ла­сти есть мощ­ный гу­ма­ни­тар­ный по­тен­ци­ал. Од­на­ко хо­те­лось бы от­ме­тить, что раз­ви­тие во­лон­тер­ства необ­хо­ди­мо не толь­ко для ока­за­ния под­держ­ки от­дель­ным груп­пам граж­дан, но и для вос­пи­та­ния со­вре­мен­ной мо­ло­де­жи. Во­лон­тер­ское дви­же­ние вы­пол­ня­ет важ­ную вос­пи­та­тель­ную функ­цию, и сей­час под­дер­жи­вать его как ни­ко­гда важ­но.

Аза­ров об­ра­тил вни­ма­ние и на дру­гие со­ци­аль­ные во­про­сы. Гу­бер­на­тор предо­ста­вил по­дроб­ный ана­лиз си­ту­а­ции в со­ци­аль­ной сфе­ре, от­ме­тив, в част­но­сти, важ­ность раз­ви­тия си­сте­мы здра­во­охра­не­ния. Несмот­ря на на­ли­чие объ­ек­тив­ных про­блем, ко­то­рые толь­ко пред­сто­ит ре­шить, ре­ги­он успеш­но спра­вил­ся с вы­зо­ва­ми пан­де­мии. Вы­сту­пая с по­сла­ни­ем, Аза­ров от­дал дань ува­же­ния ме­ди­цин­ским ра­бот­ни­кам, ко­то­рые не раз про­яв­ля­ли жерт­вен­ность в те­че­ние по­след­не­го года, ино­гда рискуя соб­ствен­ным бла­го­по­лу­чи­ем. Та­кая оцен­ка тре­бу­ет со­от­вет­ству­ю­ще­го по­ощ­ре­ния.

По­ми­мо это­го, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся на во­про­сах сфе­ры стро­и­тель­ства, уде­лив от­дель­ное вни­ма­ние ре­ше­нию про­бле­мы об­ма­ну­тых доль­щи­ков. Он от­ме­тил, что на про­тя­же­нии года ре­ги­о­наль­ные вла­сти про­яв­ля­ли при­сталь­ное вни­ма­ние к дан­но­му во­про­су, ста­ра­ясь по­мочь жи­те­лям, по­пав­шим в труд­ную си­ту­а­цию. Кро­ме того, Дмит­рий Аза­ров от­ме­тил, что ре­ги­о­наль­ные вла­сти по­ни­ма­ют необ­хо­ди­мость раз­ра­бот­ки мер для пре­ду­пре­жде­ния воз­ник­но­ве­ния по­доб­ных си­ту­а­ций в бу­ду­щем. По­ми­мо это­го, гу­бер­на­тор рас­ска­зал про успе­хи в во­про­се рас­се­ле­ния из вет­хо­го жи­лья, ак­цен­ти­ро­вав вни­ма­ние на том, что ре­ги­о­наль­ное ру­ко­вод­ство на­ме­ре­но и в бу­ду­щем при­ла­гать уси­лия для улуч­ше­ния жи­лищ­ных усло­вий на­се­ле­ния.

Го­во­ря о дол­го­сроч­ных це­лях ре­ги­о­наль­но­го пра­ви­тель­ства, гу­бер­на­тор об­ра­тил вни­ма­ние на важ­ность раз­ви­тия транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и улуч­ше­ния ка­че­ства об­ще­ствен­но­го транс­пор­та, стро­и­тель­ство об­ще­ствен­ных про­странств, даль­ней­шую ра­бо­ту по улуч­ше­нию ка­че­ства ре­ги­о­наль­ной си­сте­мы здра­во­охра­не­ния, в том чис­ле за счет от­кры­тия до­пол­ни­тель­ных боль­ниц и ФАП. Та­к­же Аза­ров под­черк­нул необ­хо­ди­мость от­ла­жи­ва­ния ра­бо­ты управ­ля­ю­щих ком­па­ний и ре­ше­ния про­бле­мы без­ра­бо­ти­цы.

Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах. Так, Дмит­рий Аза­ров под­черк­нул важ­ность ис­ко­ре­не­ния кор­руп­ции в ор­га­нах вла­сти, об­ра­тил вни­ма­ние на объ­ек­тив­ный недо­ста­ток ма­те­ри­аль­ных средств для ре­ше­ния тех или иных за­дач. Вы­сту­пая с по­сла­ни­ем, гу­бер­на­тор про­де­мон­стри­ро­вал по­ни­ма­ние важ­но­сти ра­бо­ты со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, а та­к­же по­ка­зал, что ре­ги­о­наль­ное ру­ко­вод­ство вы­стра­и­ва­ет свою ра­бо­ту в со­от­вет­ствии с за­про­са­ми граж­дан.  Ре­ше­ние обо­зна­чен­ных во­про­сов долж­но про­ис­хо­дить в рус­ле «че­ло­ве­ко­цен­трич­ность» по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на ком­плекс­ное улуч­ше­ние уров­ня жиз­ни мест­но­го на­се­ле­ния.

Теги: В центре внимания Виктор Полянский положение дел в регионе Послание губернатора

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021, 21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач. Общество
187
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021, 20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии. Политика
128
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.
18 мая 2021, 20:42
Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании
Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей. Политика
127
В центре внимания
В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
18 мая 2021  22:41
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
Происшествия
61
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
18 мая 2021  21:27
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Политика
138
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
18 мая 2021  21:18
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Общество
124
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021  21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Общество
193
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021  20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Политика
131
Весь список