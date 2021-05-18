Виктор Полянский, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, заведующий кафедрой государственного и административного права, председатель комитета «За честные выборы»:
- Как специалисту и как рядовому жителю Самарской области мне в первую очередь бросилась в глаза социальная ориентированность сегодняшнего послания Дмитрия Азарова. В ходе его оглашения губернатор дал детальную и объективную оценку положению дел в регионе, подчеркнул основные достижения и в то же время упомянул ключевые проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания регионального правительства и муниципальных властей. Примечательно, что Дмитрию Азарову удалось дать комплексную оценку протекающих в регионе процессов, при этом отразив реально положение дел.
Так, например, губернатор много внимания уделил вопросу развития волонтерского движения. На мой взгляд, данная задача имеет особое значение в нынешнее время, когда нам пришлось столкнуться с вызовами пандемии коронавируса. В течение этого года ярко проявило себя молодое поколение региональных волонтеров, продемонстрировав, что в области есть мощный гуманитарный потенциал. Однако хотелось бы отметить, что развитие волонтерства необходимо не только для оказания поддержки отдельным группам граждан, но и для воспитания современной молодежи. Волонтерское движение выполняет важную воспитательную функцию, и сейчас поддерживать его как никогда важно.
Азаров обратил внимание и на другие социальные вопросы. Губернатор предоставил подробный анализ ситуации в социальной сфере, отметив, в частности, важность развития системы здравоохранения. Несмотря на наличие объективных проблем, которые только предстоит решить, регион успешно справился с вызовами пандемии. Выступая с посланием, Азаров отдал дань уважения медицинским работникам, которые не раз проявляли жертвенность в течение последнего года, иногда рискуя собственным благополучием. Такая оценка требует соответствующего поощрения.
Помимо этого, губернатор остановился на вопросах сферы строительства, уделив отдельное внимание решению проблемы обманутых дольщиков. Он отметил, что на протяжении года региональные власти проявляли пристальное внимание к данному вопросу, стараясь помочь жителям, попавшим в трудную ситуацию. Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что региональные власти понимают необходимость разработки мер для предупреждения возникновения подобных ситуаций в будущем. Помимо этого, губернатор рассказал про успехи в вопросе расселения из ветхого жилья, акцентировав внимание на том, что региональное руководство намерено и в будущем прилагать усилия для улучшения жилищных условий населения.
Говоря о долгосрочных целях регионального правительства, губернатор обратил внимание на важность развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества общественного транспорта, строительство общественных пространств, дальнейшую работу по улучшению качества региональной системы здравоохранения, в том числе за счет открытия дополнительных больниц и ФАП. Также Азаров подчеркнул необходимость отлаживания работы управляющих компаний и решения проблемы безработицы.
Конечно, губернатор остановился и на проблемных вопросах. Так, Дмитрий Азаров подчеркнул важность искоренения коррупции в органах власти, обратил внимание на объективный недостаток материальных средств для решения тех или иных задач. Выступая с посланием, губернатор продемонстрировал понимание важности работы социальных институтов, а также показал, что региональное руководство выстраивает свою работу в соответствии с запросами граждан. Решение обозначенных вопросов должно происходить в русле «человекоцентричность» политики, направленной на комплексное улучшение уровня жизни местного населения.