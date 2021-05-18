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Вик­тор По­лян­ский, про­фес­сор Са­мар­ско­го на­ци­о­наль­но­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го уни­вер­си­те­та име­ни ака­де­ми­ка С. П. Ко­ро­ле­ва, за­ве­ду­ю­щий ка­фед­рой го­су­дар­ствен­но­го и ад­ми­ни­стра­тив­но­го пра­ва, пред­се­да­тель ко­ми­те­та «За чест­ные вы­бо­ры»:

- Как спе­ци­а­ли­сту и как ря­до­во­му жи­те­лю Са­мар­ской об­ла­сти мне в первую оче­редь бро­си­лась в гла­за со­ци­аль­ная ори­ен­ти­ро­ван­ность се­го­дняш­не­го по­сла­ния Дмит­рия Аза­ро­ва. В ходе его огла­ше­ния гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне, под­черк­нул ос­нов­ные до­сти­же­ния и в то же вре­мя упо­мя­нул клю­че­вые про­блем­ные во­про­сы, тре­бу­ю­щие до­пол­ни­тель­но­го вни­ма­ния ре­ги­о­наль­но­го пра­ви­тель­ства и му­ни­ци­паль­ных вла­стей. При­ме­ча­тель­но, что Дмит­рию Аза­ро­ву уда­лось дать ком­плекс­ную оцен­ку про­те­ка­ю­щих в ре­ги­оне про­цес­сов, при этом от­ра­зив ре­аль­но по­ло­же­ние дел.

Так, на­при­мер, гу­бер­на­тор мно­го вни­ма­ния уде­лил во­про­су раз­ви­тия во­лон­тер­ско­го дви­же­ния. На мой взгляд, дан­ная за­да­ча име­ет осо­бое зна­че­ние в ны­неш­нее вре­мя, ко­гда нам при­ш­лось столк­нуть­ся с вы­зо­ва­ми пан­де­мии ко­ро­на­ви­ру­са. В те­че­ние это­го года ярко про­яви­ло себя мо­ло­дое по­ко­ле­ние ре­ги­о­наль­ных во­лон­те­ров, про­де­мон­стри­ро­вав, что в об­ла­сти есть мощ­ный гу­ма­ни­тар­ный по­тен­ци­ал. Од­на­ко хо­те­лось бы от­ме­тить, что раз­ви­тие во­лон­тер­ства необ­хо­ди­мо не толь­ко для ока­за­ния под­держ­ки от­дель­ным груп­пам граж­дан, но и для вос­пи­та­ния со­вре­мен­ной мо­ло­де­жи. Во­лон­тер­ское дви­же­ние вы­пол­ня­ет важ­ную вос­пи­та­тель­ную функ­цию, и сей­час под­дер­жи­вать его как ни­ко­гда важ­но.

Аза­ров об­ра­тил вни­ма­ние и на дру­гие со­ци­аль­ные во­про­сы. Гу­бер­на­тор предо­ста­вил по­дроб­ный ана­лиз си­ту­а­ции в со­ци­аль­ной сфе­ре, от­ме­тив, в част­но­сти, важ­ность раз­ви­тия си­сте­мы здра­во­охра­не­ния. Несмот­ря на на­ли­чие объ­ек­тив­ных про­блем, ко­то­рые толь­ко пред­сто­ит ре­шить, ре­ги­он успеш­но спра­вил­ся с вы­зо­ва­ми пан­де­мии. Вы­сту­пая с по­сла­ни­ем, Аза­ров от­дал дань ува­же­ния ме­ди­цин­ским ра­бот­ни­кам, ко­то­рые не раз про­яв­ля­ли жерт­вен­ность в те­че­ние по­след­не­го года, ино­гда рискуя соб­ствен­ным бла­го­по­лу­чи­ем. Та­кая оцен­ка тре­бу­ет со­от­вет­ству­ю­ще­го по­ощ­ре­ния.

По­ми­мо это­го, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся на во­про­сах сфе­ры стро­и­тель­ства, уде­лив от­дель­ное вни­ма­ние ре­ше­нию про­бле­мы об­ма­ну­тых доль­щи­ков. Он от­ме­тил, что на про­тя­же­нии года ре­ги­о­наль­ные вла­сти про­яв­ля­ли при­сталь­ное вни­ма­ние к дан­но­му во­про­су, ста­ра­ясь по­мочь жи­те­лям, по­пав­шим в труд­ную си­ту­а­цию. Кро­ме того, Дмит­рий Аза­ров от­ме­тил, что ре­ги­о­наль­ные вла­сти по­ни­ма­ют необ­хо­ди­мость раз­ра­бот­ки мер для пре­ду­пре­жде­ния воз­ник­но­ве­ния по­доб­ных си­ту­а­ций в бу­ду­щем. По­ми­мо это­го, гу­бер­на­тор рас­ска­зал про успе­хи в во­про­се рас­се­ле­ния из вет­хо­го жи­лья, ак­цен­ти­ро­вав вни­ма­ние на том, что ре­ги­о­наль­ное ру­ко­вод­ство на­ме­ре­но и в бу­ду­щем при­ла­гать уси­лия для улуч­ше­ния жи­лищ­ных усло­вий на­се­ле­ния.

Го­во­ря о дол­го­сроч­ных це­лях ре­ги­о­наль­но­го пра­ви­тель­ства, гу­бер­на­тор об­ра­тил вни­ма­ние на важ­ность раз­ви­тия транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и улуч­ше­ния ка­че­ства об­ще­ствен­но­го транс­пор­та, стро­и­тель­ство об­ще­ствен­ных про­странств, даль­ней­шую ра­бо­ту по улуч­ше­нию ка­че­ства ре­ги­о­наль­ной си­сте­мы здра­во­охра­не­ния, в том чис­ле за счет от­кры­тия до­пол­ни­тель­ных боль­ниц и ФАП. Та­к­же Аза­ров под­черк­нул необ­хо­ди­мость от­ла­жи­ва­ния ра­бо­ты управ­ля­ю­щих ком­па­ний и ре­ше­ния про­бле­мы без­ра­бо­ти­цы.

Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах. Так, Дмит­рий Аза­ров под­черк­нул важ­ность ис­ко­ре­не­ния кор­руп­ции в ор­га­нах вла­сти, об­ра­тил вни­ма­ние на объ­ек­тив­ный недо­ста­ток ма­те­ри­аль­ных средств для ре­ше­ния тех или иных за­дач. Вы­сту­пая с по­сла­ни­ем, гу­бер­на­тор про­де­мон­стри­ро­вал по­ни­ма­ние важ­но­сти ра­бо­ты со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, а та­к­же по­ка­зал, что ре­ги­о­наль­ное ру­ко­вод­ство вы­стра­и­ва­ет свою ра­бо­ту в со­от­вет­ствии с за­про­са­ми граж­дан. Ре­ше­ние обо­зна­чен­ных во­про­сов долж­но про­ис­хо­дить в рус­ле «че­ло­ве­ко­цен­трич­ность» по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на ком­плекс­ное улуч­ше­ние уров­ня жиз­ни мест­но­го на­се­ле­ния.